Al via oggi la mostra SAPORI, COLORI E PELLICOLE in programma nei giorni 26-27 giugno, ore 18:30 al Teatro Re di Licata con Ingresso gratuito.

Un viaggio tra poesia, fotografia, cucina e cinema, con ospiti d’eccezione: accademici, artisti, studiosi e appassionati di tradizioni popolari.

Ad aprire la Mostra, il 26 giugno 2025, nel foyer del Teatro Re Grillo, sarà la Prof.ssa Annamaria Milano, già giornalista, Madrina dell’evento espositivo.

Ospiti, il Direttore Artistico del Festival di Cinepoesia Versi di Luce Elio Cassarino, Il Regista GianLuca Ciotta.

Il 27 giugno alle 20:00, talk culturale con:

– Prof. Francesco Pira, docente di Sociologia Università di Messina – Saggista e Giornalista

– Prof. Serafino Buono Psicologo e psicoterapeuta, Professore di Psicologia Clinica alla Università Kore di Enna e Direttore dell’UOC di Psicologia dell’IRCCS Oasi di Troina.

– Dott. Carlo Mastroeni Avvocato cassazionista del Foro di Messina Cofondatore del Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera

– Dott. Armando Sorce scrittore, cantautore,studiosio delle tradizioni popolari siciliane.

– Dott. Nino Sutera Rete Nazionale Borghi Genius Loci DeCo

– Ing. Pino Pullella regista, e scrittore siciliano

– Prof. Vincenzo La Cognata ,chef e Regista

Conduce: Angelo Augusto

A seguire: proiezione del cortometraggio  Milanisa.

Inoltre, questa occasione sarà il palcoscenico perfetto per presentare un importante progetto sociale organizzato da Himera Movie: un percorso gratuito di corsi inclusivi rivolti a ragazzi disabili e normodotati, che prenderà il via a ottobre. L’iniziativa coinvolgerà professionisti, artisti, videomaker, giornalisti, pittori, musicisti, offrendo esperienze uniche attraverso discipline come teatroterapia, pittura-terapia e chitarra nella musicoterapia. Un’opportunità preziosa per favorire l’integrazione e l’espressione artistica, con iscrizioni gratuite aperte a tutti i ragazzi della città.