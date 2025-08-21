“Sant’Angelo tra devozione e speranza per Licata, ieri e oggi” è il tema di un incontro di riflessione che si terrà oggi, 21 Agosto 2025 alle ore 20:30 presso il Santuario Diocesano di Sant’Angelo, nel contesto delle celebrazioni per il IV Centenario della liberazione della Città dalla peste per intercessione del suo Santo Patrono.

Interverranno all’incontro culturale organizzato dai Frati Carmelitani, il Prof. Francesco Pira, sociologo; il Dott. Giuseppe Caci, esperto in BB.CC. e il Dott. Calogero Lo Greco, storico.

I tre relatori cureranno rispettivamente gli aspetti sociologici, artistici e storici con riferimento alla vicenda storica della peste del XVI secolo e forniranno ai presenti uno spunto di riflessione sulla devozione odierna dei devoti verso il Santo Carmelitano, modello di speranza, invocato a protezione della Città contro ogni calamità.