Lanterna Tv domani sera proporrà un momento storico: la processione di Sant’Angelo nei luoghi della peste in occasione del quarto centenario della liberazione dalla peste. Inizio della diretta alle 18,30 in concomitanza con la traslazione dell’urna sacra sull’altare maggiore del Santuario a precedere i Vespri solenni. Successivamente in diretta sarà trasmessa la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, l’inizio della processione che seguirà il seguente percorso: Piazza Sant’Angelo, Piazzetta Salvatore, Largo Mangiacasale, via Borgonuovo, via Solferino prima del rientro in Chiesa. Appuntamento dalle ore 18,30 sul canale YouTube di Lanterna Tv.