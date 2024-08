Pubblicità

È la giornata clou dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo martire carmelitano. I colpi sparati a salve, l’uscita dei ceri hanno aperto questa domenica che vivrà il momento cruciale con l’uscita del Santo per la processione. Lanterna Tv trasmetterà la processione in diretta streaming sui suoi canali Facebook e YouTube a partire dalle ore 19,50 quando verrà documentata l’uscita in Piazza Sant’Angelo.