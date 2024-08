Pubblicità

Entra nel vivo oggi l’edizione 2024 dei festeggiamenti patronali di Agosto in onore di Sant’Angelo martire carmelitano. Stasera dalle ore 19 la sfilata dei cavalli e dei muli parati con partenza dalla Banchina Marinai d’Italia. Si è scelto questo luogo per evitare di dover chiudere l’ampia area parcheggio che affianca la scuola Marconi così da offrire una importante valvola di sfogo per la sosta delle automobili.

Domani il clou dei festeggiamenti con l’uscita dei ceri alle ore 8,30 e successiva collocazione in Piazza Elena. Dalle 20 la processione dell’urna reliquiria per le vie della città. Al rientro del Santo sono poi previsti i fuochi d’artificio sul molo di Levante del Porto Turistico.