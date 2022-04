Pubblicità

È il Santuario diocesano a far sapere che “La teca che custodisce le reliquie di Sant’Angelo è stata collocata dentro l’urna argentea alla presenza del Sindaco della città di Licata, del delegato vescovile, del rettore del santuario e dei tecnici restauratore e direttore dei lavori per il restauro della Curia.

Le reliquie attraverseranno le vie cittadine nel rispetto della dimensione sacra e religiosa nonché delle disposizioni che impartiranno comitato per l’ordine e la sicurezza e il sindaco della città.

S. Angelo proteggi Licata – si conclude il messaggio – e intercedi per noi presso la Santissima Trinità”.