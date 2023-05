Pubblicità

Festività Sant’Angelo Maggio 2023 – malgrado le varie problematiche e criticità – le varie Organizzazioni di Volontariato hanno dato il proprio contributo. Dall’1 al 07 maggio le 5 ODV Croce Rossa Italiana – PA Procivis – Unac – Aisa e Guardia Costiera Ausiliaria coordinate dall’ufficio Comunale hanno effettuato vari servizi con uomini e mezzi. Nello specifico hanno garantito un servizio sanitario, antincendio e logistico con la presenza giornaliera di circa 30 uomini e donne tra volontari e soccorritori, 2 mezzi antincendio, 1 tenda pneumatica per PMA (posto medico avanzato) ambulanze e 3 fuoristrada . Fortunatamente non si sono registrati incendi, ma si contano più di 10 interventi sanitari. Presenti anche durante il palio a mare e naturalmente il 5 sera durante la processione del nostro Santo Patrono e dei 4 ceri dove per la quantità di persone e la sistemazione degli stand ha reso non facile lo svolgimento della processione e la preparazione delle corse…

Un grazie a tutti i volontari