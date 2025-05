Sabato 24 Maggio un Corteo Ritiano per le vie della città. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Rita, la Pia Unione Santa Rita di Licata ha programmato la presenza a Licata del corteo storico dell’Associazione la Rupe, officina medievale di Enna, che si occupa della promozione, valorizzazione e studio del periodo storico compreso tra 12° e 13° secolo.

L’Officina Medievale rievoca, con l’utilizzo di abiti riprodotti fedelmente, il periodo storico in cui è vissuta Santa Rita e attraverso “quadri viventi” in uno scenario di fede e di arte si ripercorrono le fasi più importanti della vita di Rita, così da essere coinvolti in un’esperienza unica.

A seguito del corteo: i Musici Quartiere Castellina di Piazza Armerina, che accompagneranno il Corteo con il tipico rullo dei tamburi.