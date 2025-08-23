L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano dispone nuovi incarichi pastorali.

Il Vicario generale, don Giuseppe Cumbo, comunica che, in data odierna, 23 agosto 2025, l’Arcivescovo Alessandro, ha provveduto alle seguenti nomine che, come quelle già rese note lo scorso 6 agosto, entreranno in vigore nel mese di settembre:

• Don Alessio Caruana, parroco delle parrocchie Santa Croce – B.M.V. della Catena in unità pastorale con la parrocchia San Lorenzo (Monserrato) di Agrigento

• Don Matteo Mantisi, parroco della parrocchia San Lorenzo (Monserrato) in unità pastorale con le parrocchie Santa Croce – B.M.V. della Catena di Agrigento

• Don Salvatore Piazza, vice parroco della parrocchia B.M.V. del Carmelo di Sciacca

• Don Ignazio Puccio parroco della parrocchia San Calogero di Favara

• Don Calogero Putrone — mantenendo il servizio di vice presidente dell’I.D.S.C. — segretario dell’Arcivescovo

• Don Vincenzo Sazio— mantenendo il servizio di direttore dell’ufficio I.R.C. e Pastorale Scolastica — direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano

• Don Marco Scirica, vice rettore, animatore della Comunità Propedeutica del Seminario Arcivescovile, responsabile del servizio diocesano di pastorale vocazionale

• Don Giovanni Scordino, parroco delle parrocchie San Giuseppe – San Giacomo di Agrigento

• Don Francesco Traina, vice parroco della parrocchia Santa Oliva di Raffadali

• Don Gioacchino Atanasio Vassallo, parroco delle parrocchie Santa Maria La Vetere – San Paolo di Licata

Don Giuseppe Cumbo invita la comunità diocesana, “a sostenere con la preghiera le comunità e i presbiteri interessati. Grati a Dio che continua a prendersi cura del suo popolo, guardiamo a Maria, immagine della Chiesa pronta ad ascoltare e a mettersi a servizio dei fratelli, per essere discepoli fedeli del Signore.”