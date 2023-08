Pubblicità

Riceviamo e pubblichiamo una nota di un gruppo di residenti nel quartiere di Santa Maria.

“Con la presente i residenti nella Salita/Cortile Bucceri desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco avv. Angelo Balsamo ed all’Assessore Curella per la grande sensibilità e per la pronta e risolutiva risposta ad un già e più volte lamentato e gravissimo problema, purtroppo e fino ad oggi, sminuito e trascurato.

Disponendo per l’immediato il ripristino di una consistente depressione generatasi nella piccola salita che congiunge e garantisce accesso al cortile Bucceri dalla centralissima via Santamaria si è evitato, infatti, che diverse famiglie costituite, ovviamente, anche da anziani necessitanti, già e per come verificatosi, di continui se non di tempestivi soccorsi per le gravi patologie che li affliggono e le cui abitazioni prospettano ed hanno accesso, di fatto, dal cortile in questione rimanessero isolate e, peggio, prive di assistenza.

L’intervento di ricostruzione dell’indicato percorso ha altresì evitato, nell’ ipotizzabile ed ormai prossimo evolversi del denunciato dissesto, l’eventualità di un collasso dello stesso tratto sulla sottostante ed antica condotta di scarico che, costituita da tubazione e raccordi in gres ceramico, ne sarebbe rimasta di certo danneggiata generando, in tal modo, un ancor più grave e pregiudizievole inconveniente sanitario.

Pertanto ed ancora una volta, i cittadini residenti nel cortile Bucceri, intendono manifestare la propria e sincera riconoscenza per la dimostrata sensibilità e per la manifesta propensione alla tutela ed al riguardo per civile società”.