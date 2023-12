Pubblicità

Lanterna Tv trasmetterà in diretta streaming la Messa di Santa Lucia e l’uscita della Santa dalla Chiesa del Carmine. Per Licata si tratta di un appuntamento religioso molto sentito e partecipato. Dopo l’Immacolata, il nostro canale sarà pertanto nuovamente in diretta. La Messa sarà officata da monsignor Salvatore Muratore vescovo emerito di Nicosia, alla presenza del clero licatese. La Chiesa del Carmine è già pronta per ospitare la funzione religiosa e resterà aperta per l’intera giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre, giornata riservata alla celebrazione della Santa originaria di Siracusa ma da sempre venerata a Licata e in altre parti della nostra Regione. La Santa Messa inizierà alle ore 18. Lanterna Tv sarà in diretta a partire dalle 17,50 e vi resterà fino al termine della funzione religiosa che precederà l’uscita della Santa prevista intorno alle ore 19. Sarà possibile assistere alla Santa Messa e alla successiva processione in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Lanterna Tv.