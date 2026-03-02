ADV

Nel corso di una visita all’Ospedale di Licata, l’on. Angelo Cambiano ha incontrato il Direttore del Distretto Sanitario, dott. Carlo Collura, che ha illustrato uno dei nuovi ecografi destinati ai Distretti socio-sanitari della provincia, già pienamente operativo.

L’acquisto delle apparecchiature è stato reso possibile grazie a un emendamento presentato dall’on. Cambiano e approvato nell’ambito della Legge Finanziaria Regionale 2025–2027, che ha stanziato un contributo straordinario di 150 mila euro in favore dell’ASP di Agrigento per il potenziamento della diagnostica territoriale.

Il finanziamento ha consentito l’acquisto di ecografi di ultima generazione destinati ai Distretti socio-sanitari di Licata, Sciacca, Canicattì, Favara, Porto Empedocle e Agrigento, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi per i cittadini.

«Si tratta di un intervento concreto che rafforza la sanità territoriale e rende i servizi più efficienti e più vicini alle comunità», dichiara l’on. Cambiano. «Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive. Investire sui presìdi territoriali significa superare disuguaglianze strutturali che da anni penalizzano vaste aree della provincia e assicurare risposte più rapide ed efficaci ai bisogni dei cittadini».

L’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio volto a migliorare l’organizzazione sanitaria provinciale, con interventi mirati che coniughino l’individuazione delle criticità e delle soluzioni concrete per una sanità più equa e accessibile.