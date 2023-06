Pubblicità

Il Pd di Licata aderisce con forza alla grande manifestazione del 17 giugno contro lo smantellamento sistematico della sanità pubblica in provincia di Agrigento. Ospedali al collasso, assenza di personale e di dirigenti, liste d’attesa lunghe, mancata programmazione della rete ospedaliera, assenza di strutture quali consultori, sportelli d’ascolto e tanto altro, stanno devastando la sanità agrigentina. All’ospedale di Licata, ad esempio, interi reparti presentano meno della metà dei dirigenti medici previsti in pianta organica, alcuni reparti non sono mai stati attivati e altri, come ostetricia e ginecologia, prevedono turni e reperibilità H24 dei propri due soli medici per garantirne il funzionamento. A pagarne le conseguenze, come sempre, sono i cittadini, in particolare le fasce deboli che non hanno i mezzi necessari per accedere alla sanità privata. Come circolo PD di Licata saremo quindi presenti in delegazione alla manifestazione ed invitiamo tutta la città ad aderirvi in massa per rivendicare il diritto di tutti ad una sanità pubblica garantita ed efficiente.

Il coordinamento cittadino PD Licata