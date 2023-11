Pubblicità

A San Martino si mangia e si beve vino.

Nuova iniziativa in sinergia per gli esercenti del tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele che va da piazza Duomo a piazza Attilio Regolo.

Sabato 11 e domenica 12 novembre si fa festa al corso Vittorio Emanuele basso!

La stradina di collegamento tra piazza Duomo e piazza Attilio Regolo si animerà grazie agli esercenti della zona che, in sinergia, hanno deciso di organizzare un evento dedicato al vino.

Così come fatto in occasione dell’Oktober Fest saranno la buona musica e il cibo a fare da padroni di casa in questa pittoresca zona del nostro centro storico.

Il vino nuovo sarà spillato direttamente dalla botte mentre diverse specialità di street food saranno proposte dai bar e dalle pizzeria e ristoranti della via.

L’evento sarà replicato nelle serate di sabato e di domenica.