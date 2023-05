Pubblicità

La partita tra San Luca e Licata è stata definitivamente sospesa. Il motivo è un problema muscolare all’arbitro a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il direttore di gara non era nelle condizioni di proseguire la partita e ha optato per la sospensione definitiva. La sfida potrebbe riprendere nella giornata di domani: le due squadre hanno infatti presentato richiesta congiunta di recupero per domani alle ore 15:00.

Il risultato è fermo sull’1-1: al vantaggio gialloblù di Minacori al 14′ ha risposto un eurogol di Leveque dopo due minuti, al 16′. Poi sul finire del primo tempo l’infortunio al direttore di gara, con la sfida che è stata definitivamente sospesa.