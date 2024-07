Pubblicità

Samuele ed Anita vice Campioni Italiani di Danze Standard 2024.

Ieri a rappresentare la Sicilia nel podio dei Campionati Italiani FIDeSM (Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali), a Rimini, la coppia licatese composta da Incorvaia Gaetano Samuele e Cumbo Anita della “Special Club Dance” di Concetta e Totò Cammilleri. “Confrontandosi con atleti giunti da tutte le parti della Nazione – fanno sapere dalla scuola di danza – i nostri ragazzi licatesi sono riusciti prima ad arrivare in finale e, poi, ad ottenere il titolo di vice Campioni D’Italia e passare così in classe A per merito. Onore ai maestri che sono riusciti a portarli a tale livello ed ai genitori per i sacrifici”.