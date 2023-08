Pubblicità

Ai rilievi mossi in Consiglio comunale da Fabio Amato relativamente al ruolo esercitato dal Parco Archeologico Valle dei Templi, ha risposto l’assessore Salvo D’Addeo. “Molte delle cose chieste dal consigliere Amato sono già state fatte nostre – le sue parole – stiamo lavorando a stretto contatto con il Parco Archeologico. Molte delle cose dette da Amato, avrebbe dovuto chiederle esercitando il proprio ruolo nel Consiglio del Parco. Mi auguro lo abbia fatto. Le attività che mi riguardano personalmente sono state svolte tutte prima che io diventassi assessore e hanno contribuito al rilancio del Museo.

Quello con la Pro Loco è stato un incontro informale e ci siamo riproposti un nuovo incontro. C’è un progetto già in atto di utilizzo e rinnovo dei siti del quale il consigliere Amato potrà chiedere quando vorrà perchè non c’è nulla di segreto. Il Parco è impegnato in una grande opera di finanziamento dei siti archeologici, grazie alle linee tagliafuoco si è salvato il Castello dall’incendio. Stiamo lavorando a stretto contatto per risolvere il problema dei custodi. Il Parco è un importante partner del Comune e lo sarà sempre di più. Più soldi verranno spesi dal Parco, meglio sarà a nostro avviso.

Prendiamo atto dei suoi consigli – conclude D’Addeo rivolto a Fabio Amato che sono sempre molto preziosi vista la sua professionalità”.