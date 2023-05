Pubblicità

Lunedì 22 maggio, sul palco di Piazza Sant’Angelo a Licata, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini terrà un incontro-comizio in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio, per presentare la lista della Lega, a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Angelo Balsamo. A dare l’annuncio il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, commissario provinciale del partito della Lega insieme alla locale sezione del partito. “Da tanti anni, forse dai tempi dell’onorevole Lauricella, che un ministro alle infrastrutture e vice premier non viene a Licata. Il nostro segretario federale, che ringrazio, sarà presente insieme all’On.le Annalisa Tardino, nostra commissaria regionale, a partire dalle ore 19.30, per sottolinearne la vicinanza del governo al progetto di cambiamento della città e di questo territorio per manifestare il suo impegno per la provincia di Agrigento e la Sicilia.

Con il contributo importante della Lega, si apre la possibilità di avviare una nuova stagione, all’insegna della concretezza, della competenza e del buon governo, valori che proponiamo con tutti i nostri candidati impegnati nelle competizioni elettorali in provincia”.

conclude Carmelo D’Angelo.