Pubblicità

Si sblocca l’iter per l’utilizzo dei trenta milioni di euro stanziati dalla Giunta Crocetta dopo la violenta ondata di maltempo che mise in ginocchio la città nel novembre 2017. La programmazione era stata avviata dalla Giunta guidata dal Sindaco Angelo Cambiano che è stato informato dal dipartimento di Protezione civile regionale della nuova risoluzione. Nell’ultimo anno lungo è stato il lavoro condotto a più livelli per evitare di perdere risorse di fondamentale importanza per il risanamento del territorio. Ad annunciare lo sblocco dell’iter è l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Carmelo Castiglione. “Abbiamo ricevuto conferma dell’incardimento di questi fondi – le sue parole – ci abbiamo lavorato a lungo e finalmente siamo arrivati ad un risultato davvero importante. Siamo riusciti a spostare l’asse di utilizzo. Il passaggio dall’Asse 1 all’Asse 2 permetterà di sgravare il Comune dagli oneri di progettazione e sarà direttamente l’assessorato ad occuparsi della fase progettuale”.