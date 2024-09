Pubblicità

Il mare è una meta di divertimento, relax, recarsi in spiaggia è un modo, soprattutto per i turisti, di godere di piaceri che con non si possono avere per tutto l’anno.

Spesso però, complice la voglia di quell’ultimo bagno prima di riporre il costume nell’armadio e anche un pizzico di inesperienza può trasformare il piacere in una tragedia.

Questo è quanto accaduto ieri pomeriggio in spiaggia a Licata, in zona Playa, una coppia di turisti di mezza età, nonostante il mare non era dei più “tranquilli” decidono di fare il bagno, fino a quando la corrente e le onde non prendono il sopravvento impedendogli di tornare a riva e spingendoli verso il largo.

Dalla riva qualcuno si accorge della difficolta dei due turisti che oltre a non riuscire a tornare a riva, stavano per essere sopraffatti dalla stanchezza, ma intervenire per aiutarli, se non si è esperti nuotatori non farebbe altro che aggravare la situazione. Per fortuna in spiaggia si trovava anche un militare delle forze dell’ordine di Licata, non nuovo ad operazioni di salvataggio, che senza indugio lascia la propria famiglia in spiaggia ed inizia a nuotare in quella che si è una missione di salvataggio, ma di certo non è senza pericoli.

Dopo una lunga nuotata e raggiunti i due coniugi, ha provveduto, come giusto in queste situazioni a tranquillizzarli per evitare che il panico possa compromettere il tutto ed a quel punto, “abbracciandoli” nel modo corretto, ricomincia a nuotare verso riva, controcorrente e con due persone a rimorchio.

L’arrivo a riva non è stato immediato e il nostro compaesano è arrivato quasi allo stremo delle sue forze, ma felice di aver salvato la vita ad una coppia che era venuta a Licata per vivere una bella esperienza e non quella che stava per compiersi.

Siamo felici che per una volta scriviamo una notizia a lieto fine e ancor di più perché l’eroe, è un licatese.