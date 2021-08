Pubblicità

Salvataggio in mare al Pisciotto poco prima delle ore 17 presso il lido Le Piscine. Il bagnino e titolare del lido, con l’ausilio di Antonio Pira ex assessore della giunta Galanti, con il pattino di Salvataggio hanno tratto in salvo due ragazze straniere che le correnti avevano trasportato oltre la scogliera. Le condizioni del mare hanno impegnato i due soccorritori per una decina di minuti. Una volta salve, le ragazze in lacrime hanno raggiunto i familiari che le attendevano a riva.