Salvataggio sulla spiaggia di Poliscia. 2 giovani fidanzati e il loro cane in difficoltà a causa delle condizioni del mare sono stati tratti in salvo dai bagnini in servizio presso lo stabilimento balneare Isla blanca che non hanno esitato un attimo a tuffarsi in mare per recuperare le persone e l’animale in difficoltà e in balia delle onde.