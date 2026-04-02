Un intervento rapido, coordinato e altamente specialistico ha permesso di salvare non solo la vista, ma anche la vita di un paziente ventenne colpito da una grave infezione orbitale.

Nei giorni scorsi il giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Licata con un sospetto quadro di cellulite orbitaria, una patologia potenzialmente devastante. I medici del reparto di Oculistica, riconoscendo immediatamente la gravità della situazione, hanno avviato gli accertamenti urgenti e una prima terapia antibiotica, attivando contestualmente un confronto con il team specialistico dell’Unità Complessa di oculistica dell’ospedale di Sciacca diretta dal dottor Charles Martorana.

Il paziente è stato quindi trasferito con urgenza a Sciacca, dove è stato preso in carico dal team di patologia orbitaria. Nonostante le prime terapie, il quadro clinico è rapidamente evoluto verso una pericolosa sindrome compartimentale orbitale, con rischio concreto di perdita irreversibile della vista e gravi complicanze sistemiche, fino al pericolo di morte.

Determinante è stato l’intervento chirurgico urgente di orbitotomia, eseguito in anestesia generale grazie alla collaborazione multidisciplinare dell’équipe sanitaria. L’operazione, finalizzata a decomprimere l’orbita e ridurre la pressione sul nervo ottico, ha immediatamente migliorato le condizioni del paziente.

Sotto la guida del primario Charles Martorana, l’intervento è stato eseguito dai dottori Enrico Seidita e Gianluca Li Greci supportati dagli infermieri di sala Giovanna Saitta (strumentista), Antonino Sabella e Mariangela La Bella, con l’assistenza anestesiologica della dottoressa Luigia Ocello.

Il decorso post-operatorio è stato rapidamente favorevole: il paziente ha mostrato un progressivo miglioramento clinico, con riduzione dell’infiammazione e piena risposta alle terapie. Alla dimissione e ai successivi controlli, il risultato è stato eccellente: recupero completo dell’acuità visiva (10/10), assenza di diplopia e scomparsa della proptosi.

Il giovane è attualmente in follow-up specialistico e in buone condizioni generali.

Questo caso rappresenta un esempio concreto di eccellenza sanitaria e di efficace integrazione tra le strutture ospedaliere dell’ASP di Agrigento: la tempestiva diagnosi a Licata e la gestione altamente specialistica a Sciacca hanno evitato conseguenze gravissime, restituendo al paziente non solo la vista, ma anche la possibilità di una vita piena.

Un risultato che conferma l’importanza della collaborazione tra professionisti e dell’organizzazione della rete sanitaria nel trattamento delle emergenze complesse.