Il Tribunale per i diritti del malato di Licata da 28 anni impegnato nell’azione di tutela dei diritti dei cittadini in ambito dei servizi sanitari, in maniera volontaria e gratuita, desidera promuovere un incontro con i sindacati, le associazioni, gli esponenti della società civile e quanti altri interessati, al fine di coordinare interventi (momenti di informazione/sensibilizzazione, sit in ecc.) a sostegno del nostro presidio ospedaliero che in questo momento, al pari degli altri, attraversa un fase di criticità che sarà ulteriormente aggravata dalla prosecuzione dello stato di emergenza.

Il primo appuntamento viene fin d’ora fissato per il prossimo 3 agosto nella sede del TDM dalle ore 11 alle ore 12 sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di COVID-19 e quindi obbligo di mascherina, mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e divieto di assembramenti. Per ulteriori informazioni si può contattare il seguente indirizzo e- mail: [email protected]

Maria Grazia Cimino

Vice segretario regionale Cittadinanzattiva