La salute dei denti? Questione di costanza e di attenzione a piccoli accorgimenti che, giorno dopo giorno, fanno la differenza e tendono spesso a essere trascurati, soprattutto per ragioni legate alla fretta.

Tra questi rientra la quotidiana rimozione della placca, step necessario per prevenire la parodontite, una patologia che può rivelarsi estremamente pericolosa per l’integrità del tessuto di sostegno del dente.

Essenziale è procedere con lo spazzolamento almeno due volte al giorno con l’aiuto di un dentifricio a base di fluoro, il cui ruolo è cruciale ai fini della prevenzione della carie.

Un espediente di massima importanza che, più di altri, è messo in secondo piano è il ricorso al filo interdentale.

Come si può evincere leggendo il blog dello studio dentistico Cozzolino, realtà che ha cambiato le regole della divulgazione scientifica online nel campo dell’odontoiatria, il filo interdentale, cruciale per eliminare i depositi di placca prima che si trasformino in tartaro, può essere tecnicamente passato sia prima, sia dopo l’utilizzo dello spazzolino (meglio l’opzione iniziale).

Quando lo si usa bisogna fare attenzione ad alcuni segnali che possono essere sintomo di problematiche di varia natura. L’esempio più noto è quello del filo interdentale che si spezza.

Ciò accade per via del contatto con superfici irregolari, a loro volta causate da fattori come l’accumulo di tartaro o presenza di carie. Davanti a queste situazioni, la prima cosa da fare è prenotare una visita dal proprio dentista di fiducia.

Un altro segnale da non trascurare e che deve portare alla prenotazione di una visita sono le gengive arrossate e che sanguinano a fronte del contatto con lo spazzolino: può trattarsi di un quadro infiammatorio, ma anche di una conseguenza della presenza di placca e possibile indice di rischio di parodontite.

Altro aspetto che non sempre viene degnato della giusta considerazione e che fa una grande differenza per la salute orale è la dieta.

Cerca di seguire un piano alimentare il più possibile bilanciato, evitando di escludere nutrienti. In questo modo, fornirai ai tuoi denti e alle gengive tutte le sostanze, minerali in special modo, necessari per rendere forte il tessuto e per prevenire l’insorgenza di quadri patologici, in particolare quelli causati dalle infezioni.

Non dimenticare di mettere in primo piano, sempre parlando di dieta, alcuni trucchi semplici ma furbi.

Uno dei più importanti prevede il fatto di evitare di assumere, come spezza fame, cibi ricchi di zuccheri o amidi, così da ridurre al minimo la produzione di acidi in grado di intaccare lo smalto e di aprire la strada alla formazione di carie. Alla luce di ciò, è meglio scegliere spuntini a base di alimenti come la frutta, la verdura, lo yogurt.