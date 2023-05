Pubblicità

Diventano tre le liste che alle Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio prossimi sosterranno il candidato a sindaco di Licata Angelo Iacona.

A quella della Democrazia Cristiana e di Onda, si aggiunge la lista dell’UDC, che oggi ha annunciato il sostegno al progetto politico di Angelo Iacona.

“Siamo felici – è il commento del candidato sindaco Angelo Iacona – che l’Udc, abbia scelto di condividere e sostenere il nostro progetto per LICATA.

Siamo convinti che, anche grazie al sostegno del partito guidato in Sicilia da Decio Terrana, diventi ancora più concreta la possibilità di dare una svolta al governo della città.

Invitiamo l’intera comunità licatese a farsi parte attiva e sostenerci per la realizzazione del nostro progetto per LICATA”.

Queste le dichiarazioni dell’Onorevole Decio Terrana: “Ormai il populismo è alla fine, anche il sovranismo andrà a finire. Stiamo ritornando alla vera politica, e noi rappresentiamo da sempre quell’area moderata vicina alla gente. A Licata siamo un partito giovane, costituito da poco, con tanti giovani ed idee giovani e con la voglia di riprendere i valori antichi e reinterpretarli ai giorni d’oggi. Siamo il partito della dottrina sociale, con al centro della politica l’Uomo e la Famiglia, che è il centro della Società”.

Così Violetta Callea (segretaria cittadina Udc): “Sosterremo una candidatura, quella di Angelo Iacona, di alto profilo, aperta alla società civile, una candidatura inclusiva, che sa guardare alla complessitá del quadro politico economico e sociale della cittá attraverso un programma che è espressione di quella società del fare, dell’intraprendere, del progettare e del programmare. Senza dimenticare che nel caso di vittoria si potrà contare su un naturale processo di forte collaborazione, politica con l’Amministrazione Regionale e con il governo nazionale”.