Disagi in vista per i pendolari sulla tratta Gela-Agrigento. La compagnia che effettua il servizio di trasporto pubblico ha infatti annunciato lo stop alle corse, capitolo finale di una situazione che si trascina ormai da mesi.

“A causa dei gravi inadempimenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione – si legge in un breve comunicato della Sal Autolinee – siamo costretti a ridurre i servizi garantendo esclusivamente le corse scolastiche ed i servizi per l’aeroporto di Palermo. Ci scusiamo per il disagio”.