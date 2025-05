Giornata conclusiva per la Sagra del melone cantalupo in programma tra il 23 e il 25 maggio in via Principe di Napoli. Alle ore 18 l’apertura del Food Village. Dalle ore 17,30, la seconda giornata del Lungomare dei Bambini a cura delle ludoteche di Licata. La band che ieri non si è esibita causa maltempo, ovvero One Way, si esibirà oggi dalle 20. La chiusura – dalle ore 22 – sarà affidata all’esibizione musicale del Gruppo Circobanda.