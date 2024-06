Pubblicità

L’ASD Tersicorea Ballet domenica 30 Giugno si esibirà in Piazza Sant’Angelo per uno spettacolo inserito in una due giorni intitolata Stelle Danzanti in cui si svolgeranno altrettanti saggi di danza. Lo spettacolo di danza e musica verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv. L’evento è patrocinato dal Comune di Licata. Sarà possibile assistere al saggio di danza in diretta streaming semplicemente collegandosi sul canale YouTube di Lanterna Tv da smartphone, tablet, pc o Smart Tv.