La scuola di danza Tersicorea delle sorelle D’Orsi porterà in scena il proprio saggio di danza finale il prossimo 29 Giugno sul palco di Piazza Sant’Angelo. A pochi giorni dallo spettacolo, si tratterà della ventiquattresima esibizione, continuano prove e preparativi e c’è da scommettere che anche quest’anno lo show proposto sarà di alto livello come già successo nelle precedenti edizioni quando il pubblico presente ha potuto apprezzare la bellezza delle coreografie e la bravura delle allieve. Anche quest’anno, il saggio di danza della scuola Tersicorea sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv. Appuntamento al prossimo 29 Giugno.