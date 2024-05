Pubblicità

Il tuo saggio di danza, di musica, di recitazione in diretta streaming. Il canale web Lanterna Tv promuove la diffusione di momenti importanti per le scuole di ballo, gli istituti musicali o quelli teatrali e di recitazione. Le dirette verranno trasmesse direttamente dalle piazze, teatri, scuole sui canali YouTube e Facebook di Lanterna Tv. Per potere usufruire del servizio, è sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected] e verrete immediatamente ricontattati per conoscere i dettagli operativi e relativa proposta.