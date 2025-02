Sabato 22 febbraio 2025 alle 8,30 nell’Aula Magna dell’Istituto Fermi sarà presentatol’ultimo libro “PIRAterie 3” dello scrittore e saggista licateseFrancesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina.

Dopo li indirizzi di saluto della Dirigente Scolastica, professoressa Amelia Porrello, l’evento sarà animato e coordinato dalle professoresse Cettina Callea, Antonella Cammilleri e Laura Pintacrona. Studentesse e studenti leggeranno dei brani del libro. Oltre all’autore sarà presente e interverrà il poeta Lorenzo Peritore.

C’è molta attesa per questo evento anche per le tante recensioni, gli articoli e i servizi televisivi di media nazionali, regionali e locali su questo libro arrivato in tutte le librerie italiane e on line, appunto, la terza edizione di un testo “PIRAterie” che ha avuto un successo straordinario. Per la terza volta l’autore, Francesco Pira, con grande complicità dell’editore indipendente, Antonio Liotta, patron di Medinova, ha voluto far compiere al suo PIRAta un viaggio tra Metaverso e Intelligenza Artificiale. Il nuovo mondo esplorato dal PIRAta appare già nella copertina (un lavoro meraviglioso del Maestro palermitano Nicolò D’Alessandro, autore anche delle copertine delle precedenti edizioni). Il PIRAta racconta ai lettori cosa sta succedendo nella nostra società sempre più vicina ad universi poco conosciuti.

Secondo il Professor Francesco Pira: “Tutto si muove nella dimensione del Metaverso, compreso il nostro stesso avatar. Un “luogo” in cui è difficile distinguere reale e virtuale, dove tutto sembra realizzarsi e prendere forma con estrema semplicità.

L‘Intelligenza Artificiale ha annullato le definizioni che valevano fino a poco tempo fa. Siamo andati oltre: dalla spontaneità e immediatezza della comunicazione vis-à-vis, che metteva in gioco l’intero individuo con il suo corredo di elementi di comunicazione non verbale e linguaggio del corpo, siamo passati al corpo che diventa oggetto e strumento per la rappresentazione di un discorso che, nell’intento di chi lo produce, vuole essere un messaggio di cui si ha un controllo totale”.