Sabato 11 settembre è open day Pfizer al centro commerciale Il Porto per gli over 12. Si tratta di un’iniziativa del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso per volontà del centro commerciale e della direzione sanitaria dell’ospedale nella persona del Dr. Alfonso Avenia coadiuvato dal dr. Calogero Zarbo. Sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il personale sanitario impiegato opererà a titolo gratuito (medici, infermieri ed amministrativi).