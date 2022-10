Lavori in corso a Fondachello ma il rumore dei mezzi in azione rischia di rendere impossibile lo svolgimento delle lezioni alla scuola Vincenzo Greco. Questa la presa di posizione social di Milena Bonvissuto del Comitato Fondachello-Playa.

“Perché certi lavori non vengono effettuati non dico di notte, ma per lo meno di pomeriggio? Una scuola a due metri di distanza piena di bambini che dovranno sorbirsi i rumori assordanti di mezzi e a quando riferito vi è un forte odore di gas. Dirlo a noi del Comitato ha poco senso ma l’unione dei rappresentanti di classe affiancate dal preside potrebbero magari fare qualcosa”.