ADV

La Limpiados Volley torna a ruggire lontano da casa e lo fa nel modo più convincente: 3-0 netto sul campo della quotata Siaz Piazza Armerina, una delle formazioni più attrezzate del campionato. Un successo pesante, che rilancia con forza la squadra di coach Sorrusca in piena zona playoff dopo la battuta d’arresto casalinga della scorsa settimana. Una vittoria di carattere, Il match è stato combattuto, intenso, ricco di scambi lunghi e momenti di equilibrio. Piazza Armerina ha provato più volte a mettere pressione, soprattutto in avvio di set, ma la Limpiados ha risposto con ordine, lucidità e una determinazione che ha fatto la differenza nei momenti chiave.

A guidare la squadra è stata ancora una volta capitan Gueli, trascinatrice in campo e punto di riferimento emotivo. Attorno a lei, tutte le compagne hanno alzato il livello, offrendo una prestazione maiuscola sia in fase offensiva che difensiva. Questa vittoria non è solo un risultato importante: è un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. La Limpiados Volley dimostra di avere qualità, profondità e soprattutto la maturità per reagire dopo una sconfitta. Il gruppo appare unito, concentrato e consapevole dei propri mezzi.

Coach Sorrusca può sorridere: la squadra è viva, determinata e pronta a giocarsi fino in fondo le proprie carte nella corsa playoff.