Ammonta a circa 50mila euro il bottino di un furto in abitazione ai danni di una donna di 55 anni. I fatti si sono consumati in corso Umberto (pieno centro cittadino) e i ladri hanno arraffato oro e preziosi custoditi all’interno dell’immobile. Secondo i Carabinieri della Compagnia di Licata intervenuti dopo una chiamata al 112, si tratterebbe di un piano ben congegnato. I malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione forzando un infisso e approfittando della momentanea assenza dell’inquilina. Le indagini sono in corso e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della centralissima zona.