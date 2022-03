Pubblicità

Abbiamo raccolto via social lo sfogo di una licatese che, suo malgrado, ha avuto un’amara sorpresa al cimitero.

“Sono Schifata – il commento – Ma si può andare al cimitero a trovare la propria madre, arrivare lì e accorgersi che hanno fregato delle cose dalla lapide? Ma in che mondo viviamo? Non avere rispetto per niente e nessuno soprattutto per i poveri defunti. Mah”.