Pubblicità

Anche nel comparto Sanità si sono concluse le operazioni per le elezioni RSU 2022.

Presso l’Asp di Agrigento, soddisfazione della Segreteria Territoriale FSI-USAE di Ag e Cl, che ha quasi triplicato i voti di lista rispetto alla precedente tornata del 2018 e ha raggiunto il risultato di 173 voti di lista e l’espressione di 3 Rsu. Primo degli eletti nelle file della FSI-USAE Stefano Soldano con 92 preferenze personali, gli altri due seggi attribuiti ai 2 licatesi Antonino Iacona con 72 preferenze e a Vincenzo Callea con 25 preferenze.

Questa la Dichiarazione dei candidati: contribuiremo al rispetto del Ccnl Sanità (contratto collettivo nazionale del lavoro) e saremo propositivi in merito al CCIA (contratto collettivo integrativo aziendale), per alcune migliorie da apportare in merito alla stesura del CCIA da integrare a vantaggio di istituti contrattuali economici e normativi per tutti i lavoratori. Vigileremo sull’applicazione delle legge 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori e alla difesa dei loro diritti e saremo spina nel fianco dell’ Amministrazione riguardo alla corretta applicazione dell’ atto aziendale e delle dotazioni organiche per contribuire alla corretta e più ampia erogazione di servizi sanitari per l’utenza.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e a tutti i candidati che hanno contribuito al raggiungimento di tale risultato.

Inoltre da segnalare che presso l’ Asp di Caltanissetta, in merito alle elezioni Rsu comparto Sanità, il licatese Salvatore Ballacchino è risultato il più votato a livello provinciale con 155 preferenze personali.

Segreteria Territoriale FSI-USAE di Ag e Cl