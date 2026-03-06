ADV

Royalties, primi fondi accreditati al Comune di Licata. Attraverso un post social, la comunicazione da parte del Sindaco Angelo Balsamo.

“Il Comune di Licata ha incassato questa mattina le prime somme delle royalties derivanti dall’estrazione di idrocarburi nel mare antistante la Città – si legge nel post – Sono stati accreditati 734.229,43 euro, spettanti al nostro ente insieme ai Comuni di Gela e Butera, relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024.

Questo risultato è stato possibile grazie a un lavoro legale svolto congiuntamente con i Comuni di Gela e Butera, che ha portato al riconoscimento delle somme dovute ai territori interessati.

Si tratta di una prima tranche, mentre importi più consistenti sono attesi per lo sfruttamento dei giacimenti nel corso del 2025 e negli anni successivi.

Le risorse che verranno progressivamente accreditate saranno utilizzate:

• per il 50% per la spesa corrente,

• per il 50% per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Un risultato importante che rappresenta una boccata d’ossigeno per le casse comunali e una nuova opportunità di sviluppo per il nostro territorio”.