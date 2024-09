Pubblicità

Attraverso una nota stampa, l’Onorevole Angelo Cambiano ha comunicato la pubblicazione del Decreto Assessoriale relativo alla Ripartizione della quota del 30% delle royalties. Questo il testo: “Da una intuizione del 2022 all’atto della mia elezione al Parlamento Siciliano, dopo due anni di concertazione, condivisione e battaglie politiche, è con grande soddisfazione che oggi ho accolto la pubblicazione del Decreto Assessoriale n. 18/GAB con il quale è stata ripartita, in favore dei Comuni di Licata, Gela e Butera, la quota del 30% delle royalties dovute da Enimed in ragione dell’attività estrattiva avviata al largo delle nostre coste.

Un risultato di enorme valore per il nostro Comune che introitera’, già a partire dal 2024 e per gli anni a venire, svariati milioni di euro pari circa al 50% dell’intero bilancio comunale.

Una vera e propria rivoluzione copernicana nella gestione delle royalties che, prima dell’emendamento da me presentato nel febbraio 2023 poi diventato Legge della Regione il 16 Gennaio 2024, vedeva l’intero ammontare suddiviso tra Stato e Regione, senza alcun beneficio per i Comuni.

In questa bella vicenda, rimane un solo neo inerente la mancata concertazione da parte del governo regionale circa la destinazione di parte delle somme che, magari, avrebbero potuto portare ad una maggiore tutela delle categorie che più di altre vivranno i disagi connessi alle attività estrattive”.