“E’ con grande soddisfazione che accogliamo l’approvazione in ARS dell’emendamento che prevede gli indennizzi per i Comuni interessati da attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo marino antistante la costa di Licata, Gela e Butera per produzioni fino al 2027.

E’ stato un lavoro importante del centrodestra che garantirà ristori ai Comuni interessati dalle estrazioni a cui arriva una risposta di grande rilevanza”.

Così in una nota L’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.