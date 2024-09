Pubblicità

C’è il decreto assessoriale per la Ripartizione della quota del trenta per cento fra i comuni costieri di Gela, Licata e Butera, riconosciuta dalla Regione Siciliana per le attività estrattive in corso al largo della costa.

La parte principale del provvedimento decreta

“Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, la quota del trenta per cento dell’aliquota prevista dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 fra i comuni costieri di Gela, Licata e Butera, riconosciuta dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per l’attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dal 2024, viene così ripartita:

– Comune di Licata

– Comune di Butera

– Comune di Gela

46,91 % 5,56 % 47,53 %

Art. 2) I Comuni destinano le risorse, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento. L’eventuale restante parte dovrà essere destinata, prioritariamente, ai pagamenti previsti dall’art.159, comma 2, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000.

Art. 3) A decorrere dalle produzioni attivate nel 2024, i versamenti, per ciascun anno di produzione, saranno effettuati dalle società titolari delle concessioni minerarie per idrocarburi, rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel mare territoriale, nelle tesorerie comunali, entro il 30 giugno dell’anno successivo”.