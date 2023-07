Pubblicità

Novità importanti in materia di royalties. Dai Comuni di Licata, Gela e Butera parte infatti una formale richiesta alla Regione Sicilia.

Per domani mattina infatti è stato convocato alle ore 10 un Consiglio comunale aperto congiunto tra i Comuni di Licata, Gela e Butera da tenere in Piazza Indipendenza a Palermo – presso Palazzo dei Normanni sede dell’Assemblea Raegionale – per discutere di royalties. Il punto aggiunto all’ordine del giorno della seduta è “Proposta di Legge sulle Royalties sul gas Argo Cassiopea”. I Comuni di Licata, Gela e Butera hanno pertanto rivolto formale richiesta al Presidente della REgione Sicilia e all’Assessore all’Energia “per essere ricevuti in concomitanza alla seduta”.