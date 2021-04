Si sta cercando di far luce su un’aggressione ad opera di un cane di grossa stazza (sembrerebbe essere un rottweiller) nei confronti di un giovane licatese. Secondo quanto la nostra redazione ha avuto modo di raccogliere, i fatti si sarebbero verificati al Porto turistico Marina di Cala del Sole. Il rotweiller si sarebbe avventato contro un cane di piccole dimensioni. Il tentativo di protezione da parte del padrone sarebbe sfociato in un’aggressione. L’uomo si trova attualmente al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118. Si teme per la condizione di una delle mani che sarebbe stata azzannata dal cane.