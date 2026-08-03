Nella seduta urgente del 30 luglio scorso, il Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro ha approvato, con 9 voti favorevoli e 1 astensione, su 10 Consiglieri presenti, la proposta dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici Finanziario e Tributi di aderire alla Definizione Agevolata – “Rottamazione Quinquies” dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026 e successive modificazioni.

Si tratta di un’importante opportunità per i contribuenti che hanno debiti nei confronti del Comune già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

“Grazie alla definizione agevolata – dice il sindaco Stefano Castellino – sarà possibile estinguere il debito versando la sola sorte capitale e le spese previste dalla legge, senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e degli altri oneri previsti dalla normativa, con la possibilità di rateizzare l’importo fino a un massimo di 54 rate bimestrali, direttamente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Entro il 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai contribuenti, nella propria area riservata, i carichi definibili”.

Il Sindaco Stefano Castellino esprime il proprio ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Scicolone, ai Consiglieri Comunali che hanno sostenuto il provvedimento e agli Uffici Finanziario e Tributi, guidato dal Capo area Luciano Frazzetta, per il qualificato lavoro svolto. Un risultato che conferma la continua collaborazione istituzionale tra Amministrazione e Consiglio Comunale, sempre nell’interesse della comunità di Palma di Montechiaro.

“Continueremo – conclude Castellino – a promuovere strumenti che favoriscano la regolarizzazione delle posizioni debitorie, coniugando il rispetto della legalità con concrete opportunità per cittadini e imprese”.