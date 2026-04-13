ROTTAMAZIONE QUINQUES: Confcommercio Licata lancia un forte appello al Consiglio comunale.

Nei giorni scorsi avevamo accolto positivamente la notizia dell’approvazione, da parte della Giunta comunale di Licata, dello schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (la cosiddetta “Rottamazione Quinques”). Oggi, avendo avuto informalmente la possibilità di esaminare il suddetto regolamento, non possiamo che esprimere delusione nel constatare che l’appello formulato da Confcommercio e da altri sindacati di categoria — volto a uniformarsi alla normativa statale in materia di rateizzazione del debito — è stato disatteso.

Mentre il Governo nazionale, con la legge di bilancio 2026, concede la possibilità di pagare in 54 rate con cadenza bimestrale, gli amministratori del Comune di Licata si sono limitati a prevedere soltanto 18 rate con cadenza mensile, imponendo peraltro un anticipo del 10% dell’importo dovuto. Si tratta di una scelta che, se confermata, rischia di compromettere le finalità stesse dello strumento.

A nostro avviso, infatti, essa non favorisce l’effettivo recupero delle entrate tributarie, non migliora le oggettive difficoltà di riscossione dell’ente, non tiene adeguatamente conto delle condizioni socio economiche in cui versano cittadini e operatori economici e, soprattutto, non rispetta alcun principio di equità e sostenibilità tributaria.

Per queste ragioni ribadiamo il nostro appello al Consiglio comunale di Licata, auspicando che, in sede di approvazione definitiva della delibera, voglia emendare l’atto uniformando la possibilità di rateizzazione a quanto previsto dalla normativa nazionale. È una scelta di buon senso e di responsabilità verso l’intera comunità.