La Confcommercio, Delegazione di Licata e Palma di Montechiaro lancia un appello forte e chiaro all’Amministrazione Comunale di Licata: attivare immediatamente il Regolamento per la Rottamazione Quinquies 2026, così da consentire a imprese e cittadini di accedere alla definizione agevolata dei tributi comunali.

«Il tessuto economico di Licata – dichiara il Presidente Angelo Biondi – sta vivendo una fase di grande difficoltà. I consumi sono in calo, i costi energetici e gestionali continuano a crescere e molte attività commerciali rischiano la chiusura. In questo contesto, la definizione agevolata rappresenta uno strumento concreto per dare respiro alle imprese e permettere loro di rientrare in regolarità senza l’aggravio di sanzioni e interessi».

La Legge di Bilancio 2026 consente ai Comuni di introdurre la Rottamazione Quinquies anche in presenza di dissesto finanziario, per le entrate di propria competenza. Molti Comuni siciliani e italiani hanno già avviato l’iter per adottare il regolamento, così da permettere ai contribuenti di presentare domanda entro la scadenza del 30 aprile 2026.

Confcommercio sottolinea che l’attivazione della misura non solo aiuta le imprese, ma incrementa anche le entrate effettivamente riscuotibili del Comune, riducendo il contenzioso e migliorando la gestione delle posizioni debitorie.

«Chiediamo all’Amministrazione Comunale – prosegue Biondi – di procedere senza indugi. È un atto di responsabilità verso la città, verso le imprese e verso i lavoratori. Ogni giorno perso significa rinunciare a uno strumento utile per sostenere l’economia locale e rinsaldare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini».

Confcommercio ribadisce la piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per iniziative di informazione, supporto e accompagnamento delle imprese nell’adesione alla misura.