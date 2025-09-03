Il Comune di Licata, in collaborazione con Marina di Cala del Sole e il Malta Cruising Club, organizza una veleggiata amichevole in onore degli ospiti maltesi in visita, lungo un breve ma suggestivo percorso costiero.

Percorso

La veleggiata si svilupperà su un tragitto di circa 2,5 miglia nautiche, con partenza dal Porto Turistico Marina di Cala del Sole e arrivo presso la spiaggia di Mollarella.

Comunicazioni

Durante la veleggiata, tutte le comunicazioni ufficiali saranno trasmesse sul canale VHF 74.

Tutti i partecipanti sono invitati a mantenere il canale in ascolto.

Linea di Partenza

La linea di partenza sarà formata da due gommoni posizionati all’imboccatura del porto:

• Il gommone con bandiera ROSSA dovrà essere lasciato sulla sinistra (babordo) della barca.

• Il gommone con bandiera VERDE dovrà essere lasciato sulla destra (dritta) della barca.

Procedura di Partenza

La partenza è prevista per le ore 10:30.

Sarà seguita la seguente procedura:

Minuto Segnale Significato

-5 Segnale sonoro Avviso: prepararsi alla partenza

-4 — (nessun segnale)

-1 Segnale sonoro Preparazione: manovre finali

0 Segnale sonoro PARTENZA: inizio veleggiata

Tutti i partecipanti dovranno essere a vela e a motore spento prima del segnale di partenza.

Linea di Arrivo

La linea di arrivo sarà posizionata nei pressi della spiaggia di Mollarella, tra due gommoni:

• Il gommone con bandiera VERDE dovrà essere lasciato sulla sinistra (babordo) della barca.

• Il gommone con bandiera ROSSA dovrà essere lasciato sulla destra (dritta) della barca.

Il tempo di arrivo sarà rilevato dal comitato.

Vele e Dotazioni

Ogni imbarcazione potrà utilizzare qualsiasi tipo di vela o assetto, senza alcuna penalizzazione.

La veleggiata è aperta a ogni tipo di armo velico.

Classifica e Premiazione

La classifica sarà stilata in tempo reale, secondo l’ordine d’arrivo.

Saranno premiati:

• 1° Classificato

• 2° Classificato

• 3° Classificato

Le premiazioni si svolgeranno presso la spiaggia di Mollarella o altro luogo comunicato sul canale VHF 74.

Iscrizione

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi:

Inviare nome dell’imbarcazione, nome armatore/skipper, e numero dell’equipaggio entro venerdì 5 settembre 2025 a: +3909221837137

[email protected]

Spirito dell’Evento

La veleggiata ha carattere amichevole e non competitivo.

Obiettivo dell’evento è favorire lo scambio culturale, il rispetto del mare e l’amicizia tra i diportisti di Malta e Sicilia.

Si ringrazia il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la Concessione – tramite la consigliera provinciale Anna Triglia – di un Contributo al Comune di Licata per la realizzazione di eventi promozionali.