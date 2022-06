Pubblicità

“Da sempre la conformazione della rotonda sita in via Palma in prossimità dell’abbeveratoio comunale ha destato perplessità avvalorate dalle tante lamentele in particolare dei conducenti di ciclomotori e di mezzi pesanti”.

Sono le parole dell’onorevole di “Prima l’Italia” e Presidente della Commissione di verifica e monitoraggio delle leggi all’Ars Carmelo Pullara.

“In tal senso, – spiega Pullara – qualche tempo fa, avevo effettuato accesso agli atti per verificare se gli stessi fossero conformi a legge e la rotatoria così per come realizzata fosse rispondente alle norme tecniche e stradali.

La corposa documentazione consegnatami ha richiesto una lunga ed approfondita analisi effettuata da professionisti di mia fiducia. Sembrerebbe, dalla relazione che gli stessi mi hanno prodotto, che le perplessità, ripeto non solo mie, possano essere fondate. In tal senso ho indirizzato al Sindaco di Licata e al Dirigente Generale del Dipartimento di Urbanistica dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente, una apposita nota dettagliata di tutte le criticità tecniche inerenti la realizzazione della rotatoria in questione chiedendo una verifica su quanto da me rappresentato ed eventualmente, se corrispondete al vero, un immediato intervento a tutela della sicurezza stradale.

Ovviamente –conclude Pullara – non sono contrario ad insediamenti commerciali, anzi ma sono prima di tutto per il rispetto della legge e soprattutto per l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge”.