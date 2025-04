Presso la sede della Croce Rossa Italiana – Sezione di Licata si è tenuta la cerimonia di consegna delle felpe donate dal Rotary Club Licata ai volontari CRI, come segno di riconoscenza per il loro instancabile impegno al servizio della comunità.

L’evento ha visto una partecipazione calorosa e sentita, testimoniando il forte legame e la stima reciproca tra le nostre realtà.

La cerimonia ha rappresentato un sigillo a testimonianza della lunghissima collaborazione tra il Rotary Club Licata e la Croce Rossa, una relazione che negli anni si è consolidata, rafforzando legami umani e valori condivisi.

“Un ringraziamento speciale va ai soci del nostro club – si legge in una nota del club service – che con la loro presenza e il loro contributo hanno reso possibile questa iniziativa, confermando ancora una volta lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary. Un grazie di cuore ai volontari della Croce Rossa per la costante dedizione, e a tutti coloro che hanno preso parte a questa bella serata di solidarietà e collaborazione. Insieme, per il bene della nostra comunità”.